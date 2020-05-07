إندونيسيا: 338 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة

سجّلت إندونيسيا 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12776.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 35 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 930.

وأوضحت أنه حتى اليوم خضع 96717 شخصًا للفحص، بينما تماثل 2381 شخصًا للشفاء.