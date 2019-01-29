الغنام لـ"مشرفي" القيادة المدرسية بالرياض: متابعتكم الميدانية ترفع المستوى العلمي

شدد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام، على أهمية المتابعة الميدانية لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية للرقي بأداء قادة المدارس والرفع من المستوى العلمي والسلوكي لأبنائنا الطلاب والطالبات.

مشيداً في هذا الصدد بالإسهامات المميزة للقيادات المدرسية التي كان لها الدور المؤثر في تحقيق التميز لتعليم الرياض في المحافل المحلية والدولية.

وأكد "الغنام" لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض، سعي إدارة تعليم الرياض لأن تكون من أوائل الإدارات المميزة والسباقة نحو الأفكار الملهمة والبرامج والمبادرات الطموحة؛ لما يمثله تعليم الرياض من ثقل كبير في قطاع التعليم الذي يعول عليه الكثير في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج وتحقيق أهدافها.

وأضاف: إننا في تعليم الرياض إزاء فرص وتحديات، وعلينا استثمار هذه الفرص ومواجهة تلك التحديات بكل كفاءة واقتدار".

لافتاً إلى ما تزخر به منطقة الرياض من توافر أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية وغيرها مؤسسات الدولة العامة والتي نعول على العديد من الشراكات الفاعلة معها.

وعبّر في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة من خلال تطبيق مخرجاته على أرض الميدان؛ مقدماً شكره للمشاركين في أعماله من الأكاديميين والمختصين ولإدارة الإشراف التربوي والقيادة المدرسية على جهودهم في إقامة هذا الملتقى.

هذا وقد انطلقت أعمال الملتقى الأول (2019) لمشرفي ومشرفات القيادة المدرسية على مستوى منطقة الرياض والذي تنظمه إدارة تعليم الرياض، أمس الاثنين، وعلى مدى يومين بمشاركة عدد من المتحدثين الأكاديميين والمختصين بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية ريم الراشد، ومدير الإشراف التربوي للبنين خالد الدوسري ومديرة الإشراف التربوي للبنات نجلاء النفيعي، ورئيس قسم القيادة المدرسية للبنين ناصر السلطان، ورئيسة قسم القيادة المدرسية للبنات الدكتورة دليل الجلال، وحضور أكثر من 120 مشرفاً ومشرفة للقيادة المدرسية.