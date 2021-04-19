"اشتية" يشكر "إغاثي الملك سلمان" على ما قدّمه من مساعدات للشعب الفلسطيني

ثمّن خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء جهود المركز بتقديم سلال غذائية رمضانية

شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ على ما قدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني في هذا الشهر الكريم.

وثمّن "اشتية" خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جهود مركز الملك سلمان بتقديم سلال غذائية رمضانية، وقال إنها ستوزع خلال الأيام القادمة من خلال لجان الزكاة.

مما يذكر، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أطلقت مشروع السلال الغذائية الرمضانية، التي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة والأيتام والمرابطين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.