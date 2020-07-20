"الجبير": نتطلع إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي في القريب العاجل

أكد أن قيادتَي البلدين لديهما الرغبة في تعزيز العلاقات الإستراتيجية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن العلاقات "السعودية العراقية" شهدت نمواً في جميع المجالات، وأن القيادتين في البلدين لديهما رغبة مشتركة في تعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمع البلدين من مشتركات.

وقال "الجبير"، عبر حسابه في "تويتر": نتطلع -بإذن الله- إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.