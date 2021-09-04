عبور 11 شاحنة منفذَ الوديعة متوجهة لـ6 محافظات يمنية

تحمل على متنها 30 ألف كرتون تمور و245 طنًّا من المواد الإيوائية

عبرت 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي اليوم، تحمل على متنها 30 ألف كرتون تمور، و245 طنًّا من المواد الإيوائية، متوجهة لمحافظات: (حجة، وشبوة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وأبين).

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 04:54 PM

تحمل على متنها 30 ألف كرتون تمور و245 طنًّا من المواد الإيوائية

عبور 11 شاحنة منفذَ الوديعة متوجهة لـ6 محافظات يمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبرت 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي اليوم، تحمل على متنها 30 ألف كرتون تمور، و245 طنًّا من المواد الإيوائية، متوجهة لمحافظات: (حجة، وشبوة، وتعز، ولحج، وحضرموت، وأبين).

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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