خارطة الإنذار المبكر خلال 24 ساعة.. 8 مناطق في مرمى الأمطار والغبار

بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض.. مع تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من: (المدينة المنورة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة) لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية على عدة محافظات.

وشَمِل التنبيه في المدينة المنورة محافظات: (الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)، وبدأت الحالة بها في الثالثة و25 دقيقة فجر اليوم، وتستمر حتى الثامنة مساء؛ فيما تشمل الحالة بمكة المكرمة: (الليث، ورابغ، وأضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وميسان، ورنية)، وبدأت الحالة في الرابعة و20 دقيقة فجرًا، وتستمر حتى الثامنة مساء.

وخصت الأرصادُ العاصمةَ الرياض، ومنطقة الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، بالتنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، شملت عدة محافظات في المناطق الأربع؛ بينها محافظات: (الأفلاج، والخرج، والداودمي، والسليل، والعاصمة الرياض، وحريملاء، وعفيف، ووادي الدواسر بالرياض)، وبدأت الحالة في السابعة صباحًا، وتستمر حتى الثامنة مساء.