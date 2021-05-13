انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

بسبب مخاوف أزمة فيروس كورونا بالهند

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

وتسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود مدعومة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية و"أوبك" بعودة قوية للطلب.

فبحلول الساعة 0444 بتوقيت جرينتش، فقد خام برنت 66 سنتاً، بما يعادل واحداً بالمئة إلى 68.66 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد ارتفع أمس الأربعاء واحداً بالمئة.

وهبط غرب تكساس الوسيط 67 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 65.41 دولاراً للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق لدى أواندا: "يبدو مسار أسعار الخام صعودياً، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس" بحسب "رويترز".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري أمس، إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

وفي اليوم السابق، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بتوقعاتها لعودة قوية للطلب العالمي على النفط في 2021، مع طغيان أثر النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

إلا أن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث تجتاح سلالة من فيروس كورونا المناطق الريفية في أقسى 24 ساعة منذ بدء الجائحة.