حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.

‏أمطار ‏رعدية حائل

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 11:40 AM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.

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‏أمطار ‏رعدية حائل

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