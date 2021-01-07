حائل.. أمطار رعدية تتواصل حتى 11 مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الحادية عشرة مساء.