تُرسم ببرودة الهواء وانخفاض الشمس.. أنت على موعد مع "ابتسامة السماء"

"فلكية جدة": بداية موسم قوس قزح المقلوب المشرق ومتعدد الألوان "السمتي"

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يبدأ في هذا الوقت من شهر نوفمبر باستقبال موسم قوس قزح المقلوب المشرق ومتعدد الألوان، والذي يعرف علمياً باسم القوس السمتي المحيط - وهو في حقيقته ليس قوس قزح.

ويتشكل القوس السمتي المحيط بسبب ضوء الشمس الذي يسطع خلال بلورات الجليد على شكل صفيحة مستوية في الغيوم العالية، وهو واحد من أجمل الهالات الجليدية وغالباً ما يوصف بأنه "قوس قزح مقلوب" او ابتسامة في السماء.

وتنتشر الأقواس السمتية المحيطية عندما يكون الهواء بارداً، وتكون الشمس منخفضة على ارتفاع أقل من 32.3 درجة ويكون مركز القوس دائماً متجهاً إلى الشمس ويكون اللون الأحمر إلى الخارج، علما بأن هذا القوس لا يصنع دائرة كاملة مطلقاً.

يُذكر أنه مع اقتراب الانقلاب الشتوي ستصبح أقواس ابتسامة السماء شائعة بشكل متزايد عندما تكون الظروف الجوية مثالية لرؤيتها.