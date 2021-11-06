مهرجان الملك عبدالعزيز: للنساء الحق في التسجيل في منافسات "مزاين الإبل"

بعد الإعلان عن تخصيص شوط لهن في فئة الفردي لجميع أنواع "المغاتير"

أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أن الإعلان عن تخصيص شوط للنساء في فئة الفردي لجميع أنواع المغاتير في النسخة السادسة، يُعد دعمًا لمشاركة المرأة في منافسات مزاين الإبل.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن الفئات الأخرى متاحة للمشاركة من قِبَل النساء، ويحق لهن التسجيل فيها.