الطالبة "رغد" تحصل على المركز الخامس في معرض إبداع

أكدت فخرها بتمثيل الوطن وشغفها بالذكاء الاصطناعي

حققت الطالبة بالصف الثالث بثانوية المناهل الأهلية بتعليم عسير، رغد محمد العسيري، المركز الخامس على مستوى الوطن في معرض إبداع.

ومثّلت الطالبة "رغد"، الوطن في معرض ماليزيا للاختراعات، وشاركت مع الموهوبات في العديد من الورش والبرامج التي يقدّمها مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة.

وتملك الطالبة "رغد"، شغفًا كبيرًا بهذا المجال التكنولوجي الرحب للتعلم والاكتشاف فيه.

بدأ مشوار "رغد" في الذكاء الاصطناعي عن طريق المدرسة، ومن ثم انضمت لمركز رعاية الطلبة الموهوبين بالإدارة والوزارة؛ حيث استفادت من الورش والبرامج التدريبية؛ الأمر الذي جعل منها منافسة قوية في مسابقات محلية حتى حققت تمثيلًا مشرفًا للوطن في معرض ماليزيا.

وأوضحت الطالبة عبر "روتانا خليجية": "أنا ممتنة للتشجيع الكبير من مدرستي ثانوية المناهل الأهلية وأسرتي وإدارة الموهوبات بتعليم عسير؛ الأمر الذي أسهم في تطوير موهبتي ومهاراتي بشكل متسارع".

وتعد الطالبة "رغد" من بنات الوطن ومكتسباته الذين يملكون المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي ويستحقون الرعاية والاهتمام، لتنمية مواهبهم وطاقاتهم، بما يسهم في توظيفها لخدمة مجتمعهم ووطنهم.