"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال

الهيئة دعت كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.

13

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 12:48 PM

الهيئة دعت كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً

"حقوق الإنسان": سهّلوا إجراءات التبليغ عن الإيذاء خاصة الواردة من أطفال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 2,619

دعت هيئة حقوق الانسان كل مَن يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

وقالت الهيئة اليوم: على الجهات المختصة أن تسهّل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

وشهدت الأيام الماضية حالات إيذاء عدة تعرّض لها أطفال وتعاملت معها الجهات المعنية وتابعتها "سبق" في حينه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019