"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية"

مختصو الهيئة قدّموا معارفهم وخبراتهم في جوانب مختلفة خلال الجلسات

شارك أكثر من 150 مختصًا من الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، وشركات الأدوية، ومصنّعي الأجهزة الطبية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ورش عمل "تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي" التي نفّذتها المنظمة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة واختتمت فعالياتها أمس.

وخلال الجلسات التفاعلية، قدّم مختصو الهيئة العامة للغذاء والدواء معارفهم وخبراتهم في جوانب مختلفة من تنظيم الأجهزة الطبية والتيقظ الدوائي، مثل معايير الحلال في الأجهزة الطبية، والأجهزة السريرية، والتيقظ الدوائي الأساسي، وإدارة إشارات السلامة الدوائية، إلى غير ذلك.

وهدفت ورش العمل هذه إلى بناء قدرات الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء من خلال تبادل المعرفة والخبرة وفقًا لخطة العمل، الممتدة لعامين، بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، التي جرى اعتمادها في جاكرتا في 2018م.