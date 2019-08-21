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"الجميعة" مشرفًا على إدارة الإعلام والاتصال.. والأحمري متحدثًا "للجامعي"

بقرار وزير التعليم.. تكليف "ابتسام الشهري" كأول امرأة متحدثة باسم التعليم

أصدر وزير التعليم، قرارات تكليف جديدة اشتملت على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، والأستاذ صالح الثبيتي مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للعلاقات، والأستاذة ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، والأستاذ طارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.