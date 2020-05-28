وسط تواجد رقابي مكثّف.. الحياة تعود من جديد للأسواق التجارية بتبوك

للتأكّد من التقيّد بجميع التعليمات والأنظمة وتطبيق اللوائح على المحلات المخالفة

عزّزت الأسواق التجارية والمحلات والمتاجر في منطقه تبوك من إجراءاتها الوقائية والاحترازية مع أول يوم لعودة نشاطها التجاري تدريجيًّا، وذلك بتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات عند المداخل، وأجهزة لقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين.



بدورها قامت إدارة المجمعات التجارية بالمنطقة بتوجيه رسائل توعوية وإرشادية للمتسوقين والمتسوقات، مع الحرص على التقيُّد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ورصدت عدسة "واس" عودة عدد من المحلات والمراكز التجارية والمتاجر إلى ممارسة نشاطها، مع تواجد مكثف للجهات الرقابية من فرع وزارة التجارة وأمانة منطقة تبوك؛ للتأكُّد من التقيُّد بجميع التعليمات والتقيد بالأنظمة، مع تطبيق اللوائح على المحلات المخالفة.