أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.

الرياض أمطار صباحية

3

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:34 AM

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً

أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 2,056

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرياض أمطار صباحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020