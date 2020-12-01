أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد

قالت: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشّرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً لحالة أمطار غزيرة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى 8 مساءً.