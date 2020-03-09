"الصحة" تنفي الشائعات المتداوَلة حول وجود حالات أو وفيات بـ"كورونا"

قالت: منها أخبار قديمة منذ سنوات عدة تُتداول الآن ولا تمت بصلة للفيروس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات عن حالات أو وفيات بفيروس ‎كورونا الجديد ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات - تتداول الآن - لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد.

وتفصيبلا، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه مشيرا نثق في وعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:03 AM

قالت: منها أخبار قديمة منذ سنوات عدة تُتداول الآن ولا تمت بصلة للفيروس

"الصحة" تنفي الشائعات المتداوَلة حول وجود حالات أو وفيات بـ"كورونا"

ماجد الرفاعي

ينبع

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات عن حالات أو وفيات بفيروس ‎كورونا الجديد ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات - تتداول الآن - لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد.

وتفصيبلا، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه مشيرا نثق في وعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس.

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