على كأس إمارة نجران.. "سباقات الهجن بشرورة" تتهيّأ لانطلاقة مميزة

فعاليات تبدأ اليوم.. و"الصيعري" يرحب بالمشاركين من مختلف المناطق

أكملت اللجان العاملة في ميدان الهجن بشرورة، ترتيباتها النهائية لانطلاق السباق السنوي الكبير على كأس إمارة منطقة نجران الذي تنطلق فعالياته اليوم الإثنين والمتضمنة 12 شوطاً للبكار الفطامين والقعدان الفطامين.

ويستأنف السباق لليوم الثاني، غداً الثلاثاء، بستة أشواط على فترتين صباحية ومسائية لفئات البكار والقعدان الحقائق واللقايا، على أن يقام مساء في اليوم نفسه الحفل الختامي وسباق الشوطين الرئيسين؛ حيث رُصدت للفائز الأول في شوط الحقائق سيارة وجوائز نقدية حتى المركز الرابع، ويختتم الحفل بانطلاق شوط "اللقايا" على كأس إمارة منطقة نجران والمرصود للفائز الأول فيه كذلك سيارة، ومبالغ مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهته، رحب رئيس ميدان شرورة للهجن، مبارك الربع الصيعري؛ بالمشاركين الذي توافدوا من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن ميدان شرورة وفّر كل الإمكانات المتاحة لإنجاح السباق السنوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، متمنياً أن يحقق السباق الهدف المنشود منه بما يعود على الملاك بالنفع والفائدة.

وأثنى "الصيعري"؛ على الدعم الكبير من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على الدعم والتوجيه بالاهتمام بهذا الموروث، وبذل كل الجهود لتطوير ميدان شرورة؛ ليصبح في مصاف ميادين الهجن الرئيسة في ظل هذا الإقبال الكبير.

من جهته، أكّد رئيس اللجان الفنية حسن بن عبدالله بن معيقل؛ أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير كل الإمكانات والترتيبات التي يطلبها الميدان لإنجاح السباق السنوي الذي أصبح ذا مكانة وسمعة بين ميادين المملكة.