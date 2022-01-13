بريطانيا تسجل 109133 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.
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إجمالي الإصابات 14967817 والوفيات 151342 شخصًا
سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.