بريطانيا تسجل 109133 إصابة جديدة بكورونا و335 وفاة

إجمالي الإصابات 14967817 والوفيات 151342 شخصًا

سجّلت بريطانيا 109133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و335 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14967817، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151342.