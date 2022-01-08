أمانة العاصمة المقدّسة تباشر أعمال الصيانة في 294 حديقة

ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري

باشرت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدّسة نظافة وإعادة تأهيل وري المسطحات الخضراء بالحدائق العامة، حسب برنامج الصيانة الدورية المجدول والمعتمد لـ 294 حديقة بالعاصمة المقدّسة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري بمكة المكرّمة.

وشملت الأعمال المنفذة تشكيل السياج في طريق المسجد الحرام وطريق الطائف وطريق الأمير ماجد، إضافةً إلى تقليم أشجار وشجيرات في حديقة النهر بالعوالي وحديقة الرحاب في البحيرات وحديقة 11 بالشرائع وإعادة تأهيل وصيانة حديقة ملعب وساحة الدفاع المدني بالنوّارية .

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة تولي اهتماماً كبيراً للحدائق والمماشي والملاعب لتوفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة.