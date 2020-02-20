الشارع يترقب لقاء وزير الإسكان "الحقيل" عبر "بالمختصر".. غداً

يستعرض أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة

يستضيف برنامج "بالمختصر" على قناة إم بي سي الذي يقدمه الإعلامي ياسر العمرو، غداً الجمعة وزير الإسكان ماجد الحقيل.

ويتحدث "الحقيل" خلال البرنامج عن أبرز المشاريع والمبادرات التي قدمتها وزارة الإسكان، ويستعرض نجاحات "برنامج سكني" في تمكين الأسر السعودية في تملك منازلها.

وتشهد الحلقة تأثراً كبيراً من جانب الوزير أثناء حديثه عن والده الأديب الراحل عبدالله الحقيل- رحمه الله - كما سيروي قصصاً من حياة والده وتعامله مع أبنائه.