إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 03:05 PM

إندونيسيا: تسجّل 336 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصاً.

وأضاف، أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصاً.

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فيروس كورونا الجديد

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