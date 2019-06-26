تعرّف على قائمة مأدبة الغداء المُقامة على شرف "ولي العهد" وفِرَق العرض الكورية

يشتمل برنامج العرض على أغنية حب كورية سعودية تطلعًا إلى تعزيز الصداقة والوفاق

يقيم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إين في العاصمة الكورية سيول، مأدبة غداء على شرف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وتتضمن المأدبة أطباقًا متنوعة من الأطباق الكورية المشهورة، وأيضًا برامج للعرض، وقد كُتبت قائمة الغداء والعرض باللغتين العربية والكورية.

وتَضمنت لائحة مأدبة الغداء التي حصلت عليها "سبق"، تشكيلة من الأطباق والأطعمة المتنوعة. واشتمل الطبق الرئيسي على سلطة لحم السلطعون (من يونغ دوك، بحر الشرق) ولفائف القمح، وحساء مصنوع من خمسة أنواع من الحبوب، وأيضًا اشتمل الطبق الرئيسي على أذن البحر المبخر (من الجزيرة تشونغ سان) مع فطر الصنوبر البري، بالإضافة إلى لحم ضلوع البقر المشوي برائحة الصلصة مع خضروات مشوية، وكذلك تتضمن وجبة الغداء بيمباب (خليط الخضروات الجبلية مع الأرز، مع حساء القصر الملكي المصنوع من مكونات صالحة للصحة)، كما تضمنت المأدبة آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، بالإضافة إلى أوميجا (شاي تقليدي كوري) مع وان سو بيونغ (كرة الأرز الدبق) ذي 3 ألوان.

فيما اشتملت الأطباق الجانبية للمأدبة على جاب- تشيه القصر الملكي (الخليط من الخضروات المتعددة مع المعكرونة المكونة بنشاء البطاطس) ودودوك (جذور العشب) مع صلصة الأترج، وخيار متبل، وكميتشي أبيض.

فيما تضمّنت برامج العرض التي تُعرَض مصاحبة لمأدبة الغداء:

بيونغ نونغ صوت إشراقة الصباح فرقة (جونغ غااك للموسيقى الكورية التقليدية، التي تروج لجوهر الموسيقى الكورية الأصيلة، والتي تقدم صوتًا نقيًّا يشبه صوت الفجر الذي ينتشر من المساجد عبر الفضاء في الصباح الباكر؛ وذلك من خلال إعادة تأليف موسيقى "جونغ ميو رياك" (موسيقى الطقوس الذكية) التي اختارتها منظمة اليونسكو لتكون من ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، وموسيقى "بوهوجا" التي تمثل أبرز موسيقى ملكية في كوريا، وكل ذلك بالتجانس مع الشعر السعودي الجميل الذي يتغنى بآمال المستقبل.

كما يشتمل برنامج العرض على أغنية حب كورية سعودية، تطلعًا إلى تعزيز الصداقة والوفاق بين كوريا والسعودية؛ وذلك من خلال فرقة الموسيقى العالمية "تشوم تشوم"، التي تقود عولمة الموسيقى الكورية إلى إحياء معنى الحب بين البلدين من خلال المزج بمهارة بين الألحان الرائعة والجميلة والهادئة لأغنية الحب التي غناها الفنان السعودي ماجد المهندس، وأغنية الحب الكورية التقليدية التي تتوارثها الأجيال في مقاطعة "هوانغ هيه" الكورية.

كما يتضمن برنامج العرض رقصة "السيف الملكية"، والتي تؤديها فرقة الرقص التابعة للمركز الوطني للموسيقى الكورية التقليدية.

وكما هو معروف لدى السعودية فإن رقصة السيف التقليدية تسمى "بالعرضة" والتي يحبها الشعب السعودي، والتي تم اختيارها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، وبمناسبة زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا؛ قدمت فرقة الرقص التابعة للمركز الوطني للموسيقى الكورية التقليدية رقصة السيف الملكية "جونغ جيه" المتميزة بالنبل والأناقة، والتي تعرض في المراسم الوطني أو عند استقبال الضيوف النبلاء خلال عصر مملكة جوسون.

فيما يختتم برنامج العرض بأغنية "لابزاف" وتؤديها فرقة الكي بوب "بي آي جي" التي تتمتع حاليًا برواج كبير في الدول العربية نتيجة لاحترامها وحبها للثقافة العربية والغناء باللغة العربية، وتؤدي الأغنية "لابزاف" فرقة رجالية متعددة الجنسيات، وتعرف على مستوى العالم بـ"The5".