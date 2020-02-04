شرطة الرياض تطيح بشخص ملثم تحرش بامرأة في وادي الدواسر

مواطن بالعِقد الثاني من العمر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدّي شخص ملثم على امرأة بأحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر والتحرش بها.

وأضاف المقدم "التويجري" أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من كشف هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر) وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.