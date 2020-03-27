"السراني": كلمة الملك أبرزت جهود المملكة في مكافحة الوباء العالمي

قال إنها كشفت عن دور السعودية الريادي في مواجهة التحديات

نوّه مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي وجهها لقادة العالم وألقاها خلال ترؤسه افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20).

وقال "السراني": المملكة وخلال قيادتها للقمة الاستثنائية والافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) أبرزت دورها الريادي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم أجمع، ومناقشة الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: كلمة خادم الحرمين الشريفين أكدت وقوف المملكة إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي، ومساندة الدول النامية وتحفيز الاقتصاد الدولي، والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير للتوصل إلى علاج مناسب ولقاح يحمي من أخطار هذه الجائحة التي أصابت الاقتصاد الدولي وعطلت الحياة في كثير من دول العالم، كما قدمت وركزت على حزمة كبيرة من المساعدات والمبادرات والحلول الاقتصادية والصحية العاجلة لمكافحة الفايروس لحماية صحة الإنسان واقتصاد الدول وتعزيز النظام الصحي والمحافظة على الاستقرار المالي.

وأشاد "السراني" بقيادة المملكة للقمة الاستثنائية ونقلها عبر التقنيات الحديثة والافتراضية بأيدي أبناء الوطن في مركز التحكم بعد إنجاز وتشغيل أول قمة عالمية افتراضية مما يؤكد أن المملكة ووفقاً لرؤيتها تضع أبناءها في المقدمة بعد أن قامت ببنائهم علمياً وثقافياً ومهنياً.