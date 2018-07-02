أسرة "الهملان" تحتفل بزواج "بدر"

احتفلت أسرة الهملان؛ بزواج الشاب بدر بن طلال صالح الهملان؛ على كريمة الشيخ، ناهض بن صالح السكين (رحمه الله)؛ في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بالمزاحمية.

وشرّف الحفل جمعٌ كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "الهملان"؛ وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبروك.