بلجيكا: 276 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9212

سجلت بلجيكا خلال الــ24 ساعة الماضية، 276 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 56511 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 9212 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما تَمَاثل للشفاء 135 شخصًا.