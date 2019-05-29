"أبشر" يطلق منصة "فُرجت".. ويعلن: تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في أقل من ٢٤ ساعة

أعلنت منصة أبشر تسوية أوضاع ١٠ موقوفين عن طريق خدمة "فُرجت"، وذلك في أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة.

وقالت: "بحمد الله ثم بتكاتفكم عبر خدمة فُرجت، وفي أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة، ‏تم تسوية أوضاع ١٠ موقوفين، والإفراج عنهم وفق الآتي:

‏مكة المكرمة - عدد ٤

‏المنطقة الشرقية - عدد ٣

‏حفر الباطن - عدد ٣".

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد دشَّن اليوم في مكتبه بمكة المكرمة مبادرة "فُرجت" التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر".

مما يذكر أن مبادرة "فُرجت" تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.