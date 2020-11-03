أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية لقوائم الطلاب على نفقته الخاصة

لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي"

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة "مدرستي".

جاء ذلك بعد اطلاع أمير المنطقة على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.

من جانبه نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بهذه المبادرة، التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعلم للجميع، والتي ستسهم في تمكين جميع طلاب وطالبات المنطقة من الحصول على أجهزة لوحية ممن شملتهم القوائم المعدة من مكاتب التعليم في رحلتهم التعليمية عن بعد.