النظام السوري يعترف: مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي على حمص

نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدرٍ عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وطبقاً لـ "سانا"، تسبّب القصف الجوي الذي نفّذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، في مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراحٍ خطيرة، إضافة إلى إصابة 6 جنود بجروحٍ، ووقوع بعض الخسائر المادية.