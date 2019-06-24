إطلاق النسخة الخامسة من برنامج "بذور من أجل المستقبل"

يهدف إلى تنمية المواهب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، النسخة الخامسة من برنامجها العالمي "بذور من أجل المستقبل" في المملكة، وذلك بمشاركة عشرة طلاب من عشر جامعات سعودية مختلفة، بهدف تنمية مواهبهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ونقل المعرفة لهم، وصقل مهاراتهم في اغتنام مستجدات التقنية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقرها بالرياض، حفلاً لإطلاق البرنامج افتتحه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد؛ بكلمة رحَّب فيها بالحضور، مؤكداً أن هذا البرنامج: "يهدف إلى دعم المواهب الواعدة وتشجعيها على طرح الأفكار والمفاهيم المبتكرة، وتدريب تلك المواهب على أحدث التقنيات واكتساب أحدث المعارف التي تسهم في توفير مستقبل آمن وواعد، لهم ولوطنهم".

كما شارك في الحفل كل من السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ ومدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم الناصر.

يُذكر أن برنامج "بذور من أجل المستقبل" يُقام للمرة الخامسة بالتعاون بين الوزارة والهيئة، واستفاد منه أكثر من 60 موهبة سعودية منذ انطلاقه، ويتضمن عدداً من المراحل التدريبية، والزيارات لكبريات الشركات والمراكز البحثية.