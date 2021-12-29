الرائد : إصابة "يحيى الشهري" بفيروس كورونا.. والفريق جاهز لمباراة أبها

أعلن نادي الرائد، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب الفريق الكروي الأول يحيى الشهري، بفيروس كورونا المستجد، وسلامة بقية أفراد الفريق، بعد ظهور نتائج الفحوص الطبية، التي أجروها.

ويواصل الرائد تحضيراته، لمواجهة أبها، السبت المقبل ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، لحساب الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.