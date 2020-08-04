أظلمت عصرًا.. فيديو يرصد بداية أمطار بيش الغزيرة وجريان الشعاب

شهدت محافظة بيش شمال منطقة جازان عصر أمس هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة؛ جرت إثرها السيول والشعاب.

ورصد مقطع فيديو لحظة دخول العاصفة الماطرة إلى محافظة بيش؛ فتحوَّل عصرها إلى ليل، وهطلت أمطار غزيرة على مختلف أرجاء المحافظة.

وتشهد منطقة جازان هذه الأيام أمطارًا غزيرة إلى متوسطة؛ جرت إثرها السيول والشعاب، وملأت السدود.

أمطار حالة الطقس سيول جازان

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04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 12:20 AM

أظلمت عصرًا.. فيديو يرصد بداية أمطار بيش الغزيرة وجريان الشعاب

محمد المواسي

جازان

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شهدت محافظة بيش شمال منطقة جازان عصر أمس هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة؛ جرت إثرها السيول والشعاب.

ورصد مقطع فيديو لحظة دخول العاصفة الماطرة إلى محافظة بيش؛ فتحوَّل عصرها إلى ليل، وهطلت أمطار غزيرة على مختلف أرجاء المحافظة.

وتشهد منطقة جازان هذه الأيام أمطارًا غزيرة إلى متوسطة؛ جرت إثرها السيول والشعاب، وملأت السدود.

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