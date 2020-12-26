مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية في منطقة شانقلا الباكستانية.

ووُزعت أمس، 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,524 مستفيدًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.