طعن حتى الموت وتحطيم ممتلكات.. شجار دامٍ بين أتراك ولاجئين سوريين في أنقرة

توقيف أجنبيين وتوجيه تهمة القتل لهما

حطّم عشرات الأتراك الغاضبين سيارات ومحال تجارية، تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، بحسب ما ذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس).

واندلع الشغب في وقت متأخر أمس، في أعقاب شجار دامٍ بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، طُعن خلاله مواطن تركي حتى الموت، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ويحطمون سيارات ومحال تجارية.

وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية أن السلطات أوقفت اثنين من الرعايا الأجانب، ووجهت تهمة القتل إليهما على خلفية الخلاف الدامي.

وأتى التوتر في وقت تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك.

وتؤوي تركيا 3,6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله، ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.