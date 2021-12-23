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أكد تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية

التحالف: تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.

وقال "التحالف"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

وأكد "التحالف" تدمير ما مجموعه 99 زورقًا مفخخًا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية.