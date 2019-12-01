"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .


وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .

الهيئة العامة للترفيه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اعتزال سعيد العويران وخالد مسعد

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01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 09:27 PM

"آل الشيخ" يوجِّه هيئة الترفيه بدراسة حفل اعتزال العويران ومسعد

أحمد سرور

الرياض

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طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ من هيئة الترفيه دراسة مهرجانات إعتزااللاعبين سعيد العويران و خالد مسعد .


وطالب "آل الشيخ " كل من العويران والمسعد التواصل مع هيئة الترفيه من أجل ترتيب وإعداد حفل الإعتزال .

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الهيئة العامة للترفيه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اعتزال سعيد العويران وخالد مسعد

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