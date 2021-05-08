"قلب المدينة المنورة" يقدم خدماته لـ 3349 مستفيدًا خلال شهر إبريل

المركز خدم 2610 حضوريًا وعبر العيادات الافتراضية لأكثر من 739

تمكّن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من خدمة أكثر من 3349 مريضًا في العيادات الاستشارية الخارجية خلال شهر إبريل.



وأشار المركز في تقرير صادر عن تجمع المدينة المنورة الصحي إلى أن المركز تمكن من خدمة 2610 مرضى خلال الشهر الماضي حضوريًا، بينما قدم خدماته عبر العيادات الافتراضية لأكثر من 739 مستفيدًا، مبينًا دعم المركز أخيرًا من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة أسهمت في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.



وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أنه يسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط.