اتحاد الرياضات الإلكترونية ينظم سباق لومان 24 ساعة بنسخته الافتراضية

بمشاركة 50 سيارة ومن خلال فئتين

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اليوم عن رعايته للنسخة الافتراضية من سباق لومان 24 ساعة، أحد أشهر سباقات العالم والذي سيقام للمرة الأولى افتراضياً على مدار يومين ابتداءً من السبت المقبل، وتأتي الرعاية استمراراً للعلاقة الوطيدة بين مجتمع الرياضة الإلكترونية العالمي ومجتمع رياضة السيارات العالمي وللاحتفاء بالنسخة الافتراضية الغير مسبوقة.

وسيشارك في النسخة الافتراضية من سباق لومان 24 ساعة مجموعة من نخبة سائقي العالمين الواقعي والافتراضي، حيث ستقام منافسات سباق التحمل الأشهر عالمياً في المضمار الفرنسي الأسطوري على منصة rFactor2 للألعاب.

وسيتم تقسيم السيارات المشاركة (50 سيارة) في السباق الذي يستمر لمدة 24 ساعة إلى فئتين: LMP وGTE. وستضم قائمة الأسماء المشاركة نجوم عالميين حاليين وأبطالاً سابقين في سباق فورمولا 1، وأبطالاً في سباق إندي كار، وأبطالاً في سباق لومان بالإضافة إلى أبطال ومحترفي سباقات المحاكاة.