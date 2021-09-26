"جامعة جازان" تحقق المركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي

أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية

حصدت جامعة جازان المركز الأول ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي فئة الجهات التعليمية بتحقيقها نسبة 84.53%، وهو أحد مشروعات مبادرة "بيئة عمل محفزة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني درع التميز والريادة في الارتباط الوظيفي المستدام من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر الوزارة.

وأشاد "القحطاني" بجهود منسوبي الجامعة الذين يعملون بجهد وإخلاص لتشريف جامعتهم ورفع أدائها على كل المستويات، منوهاً بما بذلته عمادة الموارد البشرية من جهود وتخطيط مستمر لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال: إن تحقيق الجامعة للمركز الأول في نسبة الارتباط الوظيفي يجسد ما تحظى به الجامعة ومنسوبها من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-وأمير منطقة جازان، وأمير منطقة جازان بالنيابة، ويعكس الاستثمار الأمثل لكوادر الجامعة ورأس مالها البشري، وتطويرها المستمر لبيئة العمل لرفع إنتاجية الموظفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً دعم وزير التعليم لجهود الجامعة في كل المجالات.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة ومبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام، وضمن رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق بمرحلته التأسيسية في عام 2017 من أجل تحديد الخطط التحسينية والتطويرية التي تسهم في تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية موظفي القطاع الحكومي من خلال القياس المستمر لمستوى الارتباط الوظيفي، مما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.