جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 240.6 مليون حالة

قالت: الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة.. تلتها الهند

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 240 مليونًا و666 ألفًا و769 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و898 ألفًا و502 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 44.9 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.6 مليون حالة.