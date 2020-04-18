بعد دورة تدريبية.. أميرة سويدية تنضم لفرق مكافحة "كورونا"

ظهرت مرتدية الزي الخاص بالممرضين

انضمت الأميرة السويدية صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب نجل ملك السويد كارل غوستاف، إلى الأطباء والممرضين، لتكون على خط المواجهة الأول في الحرب على جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، بحسب ما ذكرت "فرانس 24" اليوم السبت.

وظهرت الأميرة صوفيا في مجموعة صور تناقلتها وسائل إعلام عالمية، وهي ترتدي الزي الخاص بالممرضين والمكون من اللونين الأزرق والأبيض، في يومها الأول في العمل في مستشفى صوفياميت في ستوكهولم.

وحصلت الأميرة صوفيا، البالغة من العمر 35 عاماً، على دورة طبية لمدة ثلاثة أيام في كلية صوفياميت، قبل الالتحاق بمهمتها الجديدة.

أوضحت الأميرة صوفيا أنها قادرة الآن على المساعدة في أعمال الرعاية الصحية ومكافحة وباء "كورونا"، الذي أصاب 11927 في السويد وتوفي 1203 أشخاص نتيجة الإصابة به.