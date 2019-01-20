"تحالف دعم الشرعية": مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية

أكد أن إيران زوّدت الانقلابيين بطائرات من دون طيار

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن نماذج طائرات مسيّرة يستخدمها الحوثي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي أخفت الطائرات المسيّرة في الأحياء السكنية، وقال "التحالف" إن إيران زودت مليشيا الحوثي بطائرات من دون طيار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: أنه لم تحدث أي إصابات في صفوف المدنيين بالعملية النوعية يوم أمس في صنعاء.

وقال العقيد "المالكي": إن الحوثيين يحاولون استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتابع قائلاً: إن التحالف استهدف برجاً يُستخدم للاتصالات لتسيير الطائرات من دون طيار.

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