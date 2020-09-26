الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا

649  حالة شفاء جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ 94211

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.


وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

فيروس كورونا الجديد

0

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 03:44 PM

649  حالة شفاء جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ 94211

الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 334

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.


وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020