الكويت تسجل حالتي وفاة و758 إصابة جديدة بكورونا

649 حالة شفاء جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ 94211

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة.



وتم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.



وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.