إندونيسيا تسجل 109 إصابات و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1155 والوفيات إلى 102 حالة

أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين، اليوم السبت؛ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول، بحسب رويترز، إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 02:04 PM

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1155 والوفيات إلى 102 حالة

إندونيسيا تسجل 109 إصابات و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات الإندونيسية عن تسجيل 15 وفاة و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، للصحفيين، اليوم السبت؛ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1155، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 102 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا).

وأشار المسؤول، بحسب رويترز، إلى أن عدد المتعافين من كورونا في إندونيسيا بلغ حتى الآن 59 شخصًا.

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فيروس كورونا الجديد

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