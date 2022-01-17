"روبرت ليفاندو فيسكي" يخطف جائز أفضل لاعب في العالم في 2021

حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.
وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.
وسط منافسة شرسة من " ميسي " و " محمد صلاح "
حصل روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ،على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، للإعلان عن الأفضل في عام 2021.
وتفوق "ليفا " على الثنائي، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومحمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب المصري.