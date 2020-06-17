محافظ العقار: مركز خدمات المطورين العقاريين يسرع تنفيذ المشاريع السكنية

قال: يرفع جودة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين ويسهم في إيجاد حلول

أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام حمد المبارك، أن إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين #مركز_إتمام يساعد على سرعة تنفيذ المشاريع السكنية.

وقال عبر حسابه في تويتر: صدور موافقة #مجلس_الوزراء على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين #مركز_اتمام يعتبر دعمًا كريمًا من قيادتنا الرشيدة لقطاع التطوير العقاري في المملكة؛ ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، ويسهم في ايجاد حلول لصعوبات تطوير العقار، ويساعد على سرعة تنفيذ المشاريع السكنية.