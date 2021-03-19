"العثيمين": الاعتداء على مصفاة الرياض تهديد لاستقرار إمدادات الطاقة

دعا للوقوف مع المملكة في إجراءاتها ضد الجهات الإرهابية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأكد "العثيمين" في بيان اليوم، أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشدداً على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديدا لأرواح المدنيين.

وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

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19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 07:58 PM

دعا للوقوف مع المملكة في إجراءاتها ضد الجهات الإرهابية

"العثيمين": الاعتداء على مصفاة الرياض تهديد لاستقرار إمدادات الطاقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأكد "العثيمين" في بيان اليوم، أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشدداً على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تهديدا لأرواح المدنيين.

وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

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