"المرأة السعودية ودورها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠" ورشة عمل بالكلية الجامعية بالعارضة

سلطت الضوء على مسيرة الإنجازات وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها

نظمت وحدة الابتعاث بالكلية الجامعية بمحافظة العارضة اليوم، ورشة عمل بعنوان "المرأة السعودية ودورها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠"، بحضور عميدة الكلية ميسون شتيفي وعدد من منسوبات وطالبات الكلية, وذلك في مسرح الكلية.

وسلطت الورشة الضوء على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها، كما تطرقت إلى إسهامات المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف المستقبل في ضوء المستجدات المعاصرة والمشاركة الفعالة للمرأة السعودية في المجتمع، والفرص التي استثمرتها المرأة السعودية لتحقيق النجاح في حياتها المهنية والشخصية.