إنفاذًا لأمر الملك.. وزير الخارجية يسلم "آل نهيان" وشاح الملك عبد العزيز

نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سفيرَ دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للشيخ شخبوط في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق والسداد له في مهامّه الجديدة وزيرًا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.